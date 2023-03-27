"عمر السومة يدعس عبد الرزاق حمد الله" .. صراع تنافسي يقود لخلاف جماهيري

حساب دوري روشن من أشعل فتيل جمهور الاتحاد والأهلي بإحصائية عن عمر السومة وعبد الرزاق حمد الله

shahid

دون قصد منه، أشعل الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صراعًا جماهيريًا حول الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد، والسوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي المعار للعربي القطري.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الحساب قام بنشر إحصائية عن أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في آخر عشر سنوات في تاريخ الدوري السعودي، والتي أظهرت تفوق السومة على الجميع بواقع 164 هدفًا (سجل 144 وصنع 20)، بينما يحل حمد الله في المركز الثاني بـ119 هدفًا (سجل 104 وصنع 15).

تفوق العقيد على الساطي أشعل الصراع بين جمهوري الأهلي والاتحاد، بل وتدخل جمهور النصر في الصراع نصرةً للسوري كنايةً في المغربي؛ المغضوب عليه من قبل جمهور العالمي.

منصفو السومة علقوا: "الأرقام لا تنصفك فحسب .. الأرقام تخجل أن تذهب لغيرك"، "السومة داعس حمد الله؟ لا جديد"، "السومة بالرغم ما لعب مع فريق جاهز إلا وهو دائمًا الأول بكل شيء".

بينما جاء الرد من جمهور حمد الله، الذين اعتبروا هذه الإحصائية ظالمة للاعبهم، كونه انضم للدوري السعودي في 2018م، بينما يلعب السومة في المملكة منذ 2014م، فكتب أحدهم: " قيمة المهاجم في الكيف وليس الكم ولكن حمدالله جمع الكم والكيف، أسطى 9 بتاريخ دوريكم ولا قبله ولا بعده الساطي"، وأضاف آخر: " للتوضيح السومة من 8 مواسم، حمدالله من 4 مواسم ونصف، الفرق واضح للجميع ولا فيه مقارنة".

جدير بالذكر أن السومة حقق مع الراقي أربعة ألقاب؛ دوري محلي، كأس الملك،، كأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد، خلال ثمانية مواسم.

أما حمد الله فمع النصر حقق لقب الدوري السعودي، ولقبي كأس السوبر، ومع العميد، توج بكأس السوبر، خلال أربع سنوات.

Shahid