عمر السومة: فرص الأهلي صعبة أمام الهلال، وأراهن على 3 لاعبين

نجم العربي القطري يتحدث عن مواجهة فريقه السابق في كأس السوبر السعودية

أكد عمر السومة نجم العربي القطري صعوبة فرص الأهلي أمام الهلال في مواجهة نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء في أبها، لكنه في نفس الوقت راهن على جمهور الفريق لصناعة الفارق وكذلك 3 من نجومه.

اللاعب السوري قال لصحيفة الرياضية السعودية عن اللقاء المرتقب "أعتقد أن حظوظ الأهلي في الفوز ضعيفة، لأن الفريق لم يكتمل، وبسبب الغيابات أيضًا، لكن بوجود جمهور مثل جمهور الأهلي من الممكن أن يعمل الفريق شيئًا".

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العقيد نصح الأهلي بغلق المساحات وحرمان الهلال منها ليُوقف خطورته، وأضاف حول دور الجمهور "جماهير الأهلي في كل مدينة بالسعودية، ليس أبها فقط، لكن في الجنوب الجماهير مميزة وعاشقة، وأنا متأكد أنهم سيدعمون الفريق بشكل رائع".

وأوضح السومة أنه يُراهن على 3 نجوم في الفريق الجداوي، مع الإشارة إلى أنه سيفتقد للمهاجم المصاب فراس البريكان، حيث قال "أعتقد أن الجزائري رياض محرز، والبرازيلي فيرمينو، أكثر اللاعبين البارزين هجوميًا، إضافة إلى الإيفواري كيسيه ومساندته الهجومية".

الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي وصف حسم الدوري عام 2016 كأفضل ذكرى له ضد الهلال، وأتم موجهًا رسالة لجمهور الأهلي "لا بد من الصبر ثم الصبر على الفريق، والوقوف ومساندة اللاعبين الموجودين ودعمهم، وهذا أمر ليس غريبًا على جماهير الأهلي، وليسوا في حاجة للتذكير".