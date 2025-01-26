عمر السومة ضد التعاون | العارضة تساند حمد الله ضده .. و3 تحديات تواجه العقيد مع العروبة!

عمر السومة يقود العروبة للتعادل مع التعاون..

بعد 944 يوم، عادت أقدام النجم السوري عمر السومة، لتطأ ملاعب الدوري السعودي، مجددًا، وإن تحولت دفّته هذه المرة، من الأهلي إلى العروبة، ممثل الجوف، الذي استطاع أن يقتنص واجهة مميزة للفريق، فبينما يتواجد كريستيانو رونالدو في النصر، ونيمار مع الهلال، وكريم بنزيما، قائد الاتحاد، ورياض محرز وفيرمينو في الأهلي، بات العروبة يمتلك الهداف التاريخي للمسابقة.

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وتمكن العروبة من قيد السومة، بعد نيل شهادة الكفاءة المالية، ليقرر المدير الفني عدنان حمد، إشراكه أساسيًا، بشكل فوري، في مباراة التعاون، والتي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب التعاون، وشهد طرد مدافع الذئاب، وليد الأحمد، في الدقيقة 50، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ورفع التعاون رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز التاسع في جدول دوري روشن السعودي، بينما يأتي العروبة في المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة.

تحديات تواجه عمر السومة مع العروبة

بالنظر إلى وضع عمر السومة، في مباراة التعاون، فإن النجم السوري بات أمام تحديات جديدة قد لا تكون سهلة، خاصة مع تقدم سنه، وغياب عن الملاعب منذ حوالي 3 شهور، تزامنًا مع آخر مباراة خاضها بقميص العربي القطري.

التحدي الأول: أن عمر السومة قد يصبح مطالبًا بالتراجع إلى وسط ملعب العروبة، أكثر من مرة، في ظل اعتماد ممثل الجوف، على تدعيم الدفاعات، والكرات المرتدة، الأمر الذي سيمثل جهدًا بدنيًا كبيرًا من المهاجم السوري، صاحب الـ35 عامًا، وهو الأمر الذي بدا واضحًا في الاعتماد على سرعات فهد الزبيدي لصنع التحولات الهجومية، والذي قد يسبق السومة.

التحدي الثاني: السومة مطالب بحمل هجوم العروبة على عاتقه، كونه توجه للفريق الأضعف هجوميًا في دوري روشن السعودي، وأحد أكثر الفرق التي لم تسجل في مباريات المسابقة، برصيد 9 مباريات.

التحدي الثالث: استعادة حساسية المباريات سريعًا، كونه لم يشارك مع العربي، في الموسم الجاري، سوى 5 مباريات فقط، وهو الأمر الذي وصفه السوري بأنه محاولة "تطفيش" من إدارة النادي القطري، حيث لعب أولى ثلاث جولات فقط في دوري نجوم قطر، وغاب عن باقي المباريات، كما لعب مباراتين في الكأس.

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ماذا قدم عمر السومة في أولى مبارياته مع العروبة؟

وكاد السومة أن يحرز هدفًا رائعًا يقص به شريط أهدافه بقميص العروبة في الدقيقة 53، حيث استغل ركلة حرة ليسدد كرة صاروخية، ارتطمت في العارضة، لتحرم ممثل الجوف من بداية رائعة بتوقيع العقيد.

وفي إطار استهلال حملته للدفاع عن لقبه كهداف دوري المحترفين التاريخي، فإن السومة كان قريبًا من إحراز هدفه الـ145 في المسابقة، ولكن العارضة ردّت عليه بأن السباق لن يكون سهلًا مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الشباب، والذي يحل وصيفًا بين هدافي الدوري بـ136 هدف.

وبخلاف تلك الفرصة، فإن السومة حاول أن يهدد مرمى الحارس عبد القدوس عطية مبكرًا في الدقيقة العاشرة، بتسديدة مرت خارج المرمى، فيما استغل كارلو موهار ركلة حرة، ليمرر كرة متقنة إلى السومة الذي حاول ترجمتها بكرة رأسية داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس نجح في الإمساك بالكرة، في الدقيقة 21.

وأهدر السومة فرصة محققة للعروبة في الدقيقة 89، بعد تلقي تمريرة عرضية من جودموندسون، ليحاول تسديد الكرة التي اصطدمت بالدفاع، لتحرم السوري من فرصة جديدة للعودة لهز الشباك.