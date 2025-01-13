"تعرضت للتطفيش من العربي" .. عمر السومة يتحدث عن مواجهة الأهلي ومنافسة حمد الله على الهداف التاريخي

رسالة السومة الأولى بعد العودة إلى دوري روشن..

كشف النجم السوري عمر السومة، مهاجم العروبة الجديد، عن كواليس عودته إلى دوري روشن السعودي، ورأيه في منافسة المغربي عبد الرزاق حمد الله على كسر رقمه القياسي، ومواجهة الأهلي، مؤكدًا أنه تعرض لـ"التطفيش" من العربي القطري.

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وأعلن نادي العروبة عن تعاقده رسميًا مع عمر السومة، خلال الساعات الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع العربي القطري، فيما يرتدي اللاعب القميص رقم 99 مع ممثل الجوف.

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وقال السومة، صاحب الـ144 هدف في دوري المحترفين، في تصريحات للإعلاميين عقب التوقيع، "عشت في السعودية برفقة أهلي 10 سنوات، وتلقيت عروضًا من دول أخرى، ولكن بعد استخارة الله، كان اختيار الانتقال للعروبة مُيسرًا، لم يكن رقمي القياسي بالحسبان، صرت الهداف التاريخي لدوري المحترفين، وحمد الله لاعب كبير، ولا مشكلة لدي إذا كسر رقم أهدافي، وإذا الله كاتب، سأتمكن من الحفاظ على رقمي".

وأضاف "العربي القطري قصة طويلة، منذ بداية الموسم، أخبروني بأن أسوي تنازل وأبحث عن نادٍ آخر، وقلت (ما يصير بهذه الطريقة)، ورفضت التنازل، المدرب كان السبب الرئيس في طلب رحيلي، وليست الإدارة التي كانت ضد قراره، ولكنه صاحب القرار الرئيس، واجهت أعذارًا كثيرة، ثم أخبروني بأن تعليمات (من فوق) بأن أخرج ويستقطبون ألونجا، فقلت إنه لم يأت النادي بعد (لماذا التطفيش؟)، وهذا السبب أني ما لعبت مع العربي لستة أشهر".

وأضاف السومة أن مواجهة فريقه السابق، الأهلي، ليست سهلة عليه، لجماهيره وشعار النادي، مؤكدًا أن ولاءه سيكون للعروبة، وهذا حق الاحتراف والعقد بينه وبين النادي، مضيفًا أن فريقه إذا اكتمل الصفوف بعودة المصابين، فإنه قادر على منافسة أي فريق آخر داخل الملعب، كما قال إنه لا تزال هناك 20 جولة متبقية على الموسم، وطموح الفريق هو البقاء بدوري روشن والتقدم في ترتيب الجدول قدر المستطاع.

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وفي المؤتمر الصحفي، قال السومة إن أولى مبارياته مع العروبة، ستكون بعد أسبوعين، ما يعني غيابه بشكل مبدئي، عن مباراتي الخليج والقادسية، المقبلتين، في 17 و22 يناير، ضمن الجولتين 16 و17 من دوري روشن، علمًا بأن العروبة يحتل المركز الرابع عشر، برصيد 13 نقطة.