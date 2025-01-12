"خرج بجحود وفيرمينو لا يُقارن به" .. عودة عمر السومة تعيد أوجاع الأهلي برسالة شديدة اللهجة للإدارة السابقة!

عاد المهاجم السوري عمر السومة، إلى دوري المحترفين السعودي، من بوابة نادي العروبة، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخه بملاعب المملكة، والتي كتبها مع الأهلي عبر ثماني سنوات.

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العروبة تعاقد مع السومة حتى نهاية الموسم، مع بند أفضلية التجديد لموسم آخر، حال رغبة الطرفين، على أن يرتدي المهاجم المُلقب بـ"العقيد" الرقم 99، مع ممثل الجوف.

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وقال الناقد الرياضي نبيل نقشبندي، عبر برنامج "في 90"، إن خروج السومة من الأهلي كان خطأ إدارات النادي السابق "في فترة الضياع"، سواء بالإدارة الأولى التي هبّطت الفريق، حسب وصفه، والتي انتقل فيها السومة على سبيل الإعارة إلى العربي القطري، أو الثانية التي وافقت على رحيله بصورة نهائية.

وتابع "حتى لو أحضرت فيرمينو، فهو ليس مهاجم صندوق أو هداف مثل عمر السومة، كما أنه كان جناحًا وبديلًا في أواخر مشواره مع ليفربول، ولم يتمكن من صنع نفس التأثير الذي أحدثه لاعب بحجم السومة، أتوقع أن عمر بحكم شخصيته وذكرياته في المملكة، سيعود لزيادة رقمه القياسي ويجعله أكثر صعوبة على المهاجمين المنافسين، وأعتقد أنه أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الكرة السعودية".

وأضاف نقشبندي "عمر السومة له أهداف من ركلات حرة، وأخرى من خارج منطقة الجزاء، ومع العربي صار أكثر خفة عن السنوات السابقة، لأن الأهلي كان (ضائعًا) ولم يكن فريقًا، ويفتقد للأمور الفنية، لا مدربين أو لاعبين محترفين، أتعجب لماذا لم تجالسه الإدارة، رغم أنه صرّح أكثر من مرة بأنه كان يريد البقاء؟ لقد كان خروجه جحودًا من الإدارة، كونه لاعبًا ملتزمًا شخصيًا ودينيًا، والشباب والناشئون كانوا يحذون حذوه، فضلًا عن أدائه في الملعب، ثم تأتي وتتعاقد مع دجانيني وعندك نجم أوحد وتتضايقه في نفس الخانة".

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ويتزعم السومة صدارة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي، برصيد 144 هدف، فضلًا عن إنجازه التاريخي مع الأهلي بالفوز بالثلاثية في موسم 2015-2016، بين الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.