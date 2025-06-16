شماتتكم نابعة من جلد سنوات.. لعمر السومة مكافآت القدر ولكم "الطقطقة" في جدة والرياض!

لأن للقدر رأي آخر .. دعك من "صغار العقول" يا العقيد!

"لكل مجتهد نصيب" .. مقولة حتمًا سمعتها كثيرًا في مواقف مختلفة، مؤكد حتى أن منا من عاشها على أرض الواقع وعاش لذتها فأدرك ما تعنيه أكثر وأكثر.

لكن إن أردت أن تبحث عن شخص يجسدها خلال الفترة الحالية، يمكنك أن تذهب للعقيد السوري عمر السومة..

قبل أسابيع قليلة، كلما كان يُذكر اسم السومة، البعض كان يتبعها بـ"أول لاعب يقود فريقين للهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى (الأهلي والعروبة)"، وما على شاكلة تلك العبارة من "شماتة مقززة"، والأكثر غرابة أنها كانت تخرج من إعلاميين في الوسط الرياضي السعودي وليس فقط جماهير تحب التلاسن والكيد!

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نعم! صدقوا، لقد شارك النجم السوري في هبوط الأهلي لدوري يلو بنهاية موسم 2021-2022، إذ لم يسجل وقتها في الدوري السعودي للمحترفين إلا عشرة أهداف وصنع اثنين آخرين خلال 25 مباراة شارك بها.

وتكرر الكابوس من جديد في الموسم المنقضي 2024-2025 من دوري روشن، لكن مع العروبة، حيث هبط هو الآخر لدوري يلو، بينما شارك العقيد معه في 17 مباراة، وأحرز 11 هدفًا وصنع ثلاثة آخرين، في ظل التعاقد مع في يناير 2025.

وهنا مهلًا، دعك من "صغار العقول"؛ ممن يتعاملون مع كرة القدم وكأنها لعبة فردية، ويتخذون لاعب واحد ليكون الضحية في الأخير .. هم معذورون أيضًا، فنحن نتحدث عن عمر السومة الذي لطالما "جلد" فرقهم على مدار ثماني سنوات ارتدى بها قميص الأهلي..

جروحهم لم تندمل بعد!

القطاع الأكثر شماتة في النجم السوري بالطبع خارج من نادي الاتحاد .. السبب؟ هو من هز شباك العميد بـ11 هدفًا وصنع 2 آخرين خلال 15 مباراة ديربي خاضها مع الأهلي.

وإن انتقل للقلة النصراوية الشامتة به، فمصدرها الـ11 هدفًا التي ضرب بها شباك العالمي خلال 16 مباراة بقميص الراقي، بخلاف صناعته لاثنين آخرين.

ومن ينسى قيادته للراقي للتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين بالفوز أمام النصر 2-1 في نهائي موسم 2015-16، حيث أتت الثنائية عن طريق السومة.

أما جمهور الهلال فربما هو الأكثر احترامًا في حضرة عمر السومة، بل أنه وجهوا لهم تحية حارة أثناء استبداله خلال مواجهة الزعيم أمام العروبة في الجولة الـ31 من الموسم المنقضي من دوري روشن.

هذا رغم أنه الأكثر تضررًا من فترة تمثيل صاحب الـ36 عامًا لقلعة الكؤوس، فقد زار مرماهم بـ13 هدفًا خلال 22 مباراة وصنع هدفًا وحيدًا.

وهو نفسه أيضًا من خطف لقبي كأس ولي العهد 2014-2015، وكأس السوبر السعودي 2016-17 من أنياب الهلال بالفوز في النهائي (2-1) و(4-3 في ركلات الترجيح) على الترتيب.

للقدر رأي آخر!

الآن لنعود لتلك العبارة التي بدأنا بها حديثنا "لكل مجتهد نصيب"، فللقدر رأي آخر.. ترك "الطقطقة والشماتة" لهم ومنح السومة فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد نهاية صعبة للموسم مع العروبة بالهبوط.

وبينما يتشمت به البعض حاليًا في جدة والرياض، العقيد السوري في الجانب الآخر من العالم، حيث الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في المونديال رفقة الوداد المغربي.

نعم! هذا حدث في وقت يقولون به "من يريد هبوط فريقه فليضمه، فقد فعلها مرتين وأصبح خبرة في الهبوط".

لكن لا مشكلة، فمانشستر سيتي، يوفنتوس والعين - مجموعة الوداد في الحدث العالمي - في انتظارك يا العقيد!

القدر أيضًا أبى أن يشهد موسم 2024-2025 انكسار الرقم القياسي المسجل باسم السومة كهداف تاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 155 هدفًا، وأوقف قطار المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم النصر والاتحاد السابق والشباب الحالي، عند 150 هدفًا.

فلكل مجتهد نصيب يا السومة .. ويا جبل ما يهزك ريح!