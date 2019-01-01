لاريسا يتعاقد مع عمرو وردة رسميًا على سبيل الإعارة

لاعب منتخب مصر يخوض تجربة جديدة

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تعاقد نادي لاريسا اليوناني رسميًا مع عمرو وردة، لاعب وسط نادي باوك ومنتخب مصر، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

لاريسا كان يلعب في صفوفه الموسم الماضي، باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، المعار حاليًا إلى الإنتاج الحربي.

نادي باوك أصدر بيانًا رسميًا، يعلن خلاله تجديد عمرو وردة لعقده لمدة موسم مع الفريق، بالإضافة إلى رحيله معارًا إلى لاريسا لمدة موسم.

تجديد عقد عمرو وردة مع باوك، لينتهي عقده مع الفريق اليوناني 2021، ويلعب الموسم المقبل مع لاريسا.

ولعب عمرو وردة في العديد من الأندية اليونانية، أبرزها بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس، وسيلعب الآن في صفوف لاريسا.