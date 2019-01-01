عمرو فهمي يقرر رفع دعوة قضائية على الاتحاد الأفريقي ورئيسه

ثلاثة أسباب دفعت السكرتير العام للاتحاد الأفريقي السابق يقرر مقاضاة الكاف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن عمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي السابق، قرر مقاضاة الاتحاد الأفريقي ورئيسه أحمد أحمد

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن في وقت سابق إقالة عمرو فهمي، من منصبة، بعدما قام السكرتير العام آنذاك باتهام رئيس الاتحاد وبعض أعضائه بالفساد والرشوة.

ويأتي قرار عمرو فهمي برفع دعوة قضائية على الاتحاد الأفريقي، لعدة أسباب أولها أن قرار الإقالة جاء بدون تحقيق معه.

ومن ضمن الأسباب التي دفعت فهمي للاتجاه إلى القضاء، التشهير الذي قام به أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، بعدما صرح أن الاتحاد دفع 100 ألف يورو ثمن عملية جراحية قام بها السكرتير.

ولم يحصل عمرو فهمي، على مكافأة نهاية الخدمة عقب الفترة التي خدم فيها الكاف، لتكون من ضمن الأسباب التي دفعته لرفع دعوة قضائية.

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الجدير بالذكر أن بعض الصحف العالمية، قد نوهت في سابق عن وجود تحقيق مع أحمد أحمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الاشتباه في وجود رشاوي وفساد في الكاف.