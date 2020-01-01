عمرو جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا

استمرار ظهور حالات كورونا في أندية الدوري المصري الممتاز

كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم مؤخرًا.

فيروس كورونا ضرب الكثير من الأنشطة الرياضية حول العالم وتسبب في توقفها لفترة كبيرة، والدوري المصري الممتاز سيعود في أغسطس المقبل.

وأعلن جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن إصابته بفيروس كورونا مطالبًا الجميع بالدعاء له.

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وقال مهاجم الأهلي السابق: "الحمد لله حتى يبلغ منتهاه.. إيجابي كورونا نسألكم الدعاء".

وكان فريق طلائع الجيش قد أجرى مسحة طبية مؤخرًا طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية والمعايير الموضوعة من أجل استئناف الدوري المصري الممتاز، وهو ما تبين على إثرها إصابة اللاعب.

وسيخضع مهاجم الأهلي المعار إلى طلائع الجيش في الوقت الحالي للحجر الصحي، من أجل السير على البرنامج العلاجي لفيروس كورونا.