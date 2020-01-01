عمرو جمال: لن أمانع الانتقال إلى الزمالك إذا تركني الأهلي

مهاجم الأهلي يتحدث عن إمكانية انضمامه لصفوف الأهلي.

أكد عمرو جمال، مهاجم النادي الأهلي، المعار لصفوف فريق طلائع الجيش، على أنه لن يمانع إذا تلقى عرضًا من نادي الزمالك، الغريم التقليدي للفريق الأحمر.

الأهلي أعار عمرو جمال لصفوف نادي طلائع الجيش، من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أكثر، في ظل تواجد عددًا من المهاجمين ضمن صفوفه.

جمال قال خلال تصريحات تليفزيونية: "إذا تركني الأهلي، وتلقيت عرضًا من الزمالك، لن أرفض وسأفكر بطريقة احترافية وقتها".

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مهاجم الأهلي تابع: "لم أتلق عروضًا من الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن ما حدث فقط كلام من جانب وكلاء اللاعبين".

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وشدد عمرو جمال على أنه ينتظر فرصة ثانية من النادي الأهلي، من أجل العودة والمشاركة بشكل أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.

وعن المقارنة بين وليد أزارو ومروان محسن مهاجما الأهلي، قال جمال: "مروان مهاجم جيد، ولكن ليس بدرجة وليد أزارو".

واختتم عمرو جمال تصريحاته قائلًا: "وليد أزارو أفضل مهاجم واجهته في الأهلي، بعد عماد متعب، ويمتلك أرقامًا مرعبة، وبالرغم من إهداره فرصًا كثيرة، إلا أنه يسجل الكثير من الأهداف.

وينتهي عقد عمرو جمال مع النادي الأهلي في صيف 2021، حيث سينهي إعارته مع فريق طلائع الجيش بنهاية الموسم الحالي، على أن يعود إلى صفوف القلعة الحمراء.