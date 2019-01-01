عمرو جمال: لا أفكر في الرحيل عن الأهلي

مهاجم الشياطين الحمر خاض تجربتين احترافيتين بجنوب أفريقيا وفنلندا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى عمرو جمال؛ مهاجم الأهلي المصري، ما تردد عن رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تركيزه مع الأحمر للعودة للملاعب قريبًا.

صاحب الـ27 عامًا خرج للاحتراف من القلعة الحمراء في صيف عام 2017، متوجهًا إلى بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي، في تجربة لم تستمر سوى سبعة أشهر فقط، ثم منها إلى هلسنكي الفنلندي لمدة ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يعود في يوليو 2018.

بعض التقارير كانت قد ربطت بين الغزال وانتقاله إلى الزمالك إلا أن صاحب الـ27 عامًا نفى كل ذلك.

وقال جمال، خلال تصريحاته لقناة "الأهلي": "كل ما يُقال عني لا يشغلني، سمعت أنني سأرحل، هذا كله يتردد في وسائل الإعلام فقط، لكنني لا أركز في مثل هذه الأمور، أركز حاليًا في التدريبات حتى أعود قريبًا".

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وأضاف: "مررت بظروف سيئة الموسم الجاري، حاولت بذل أقصى ما في وسعي من أجل التطور، لكن سوء الحظ كان حليفي، حتى عندما عدت للأهلي وتم قيدي في القائمة المحلية وبعد حصولي على وعد بالمشاركة في المباراة المقبلة، تعرضت للإصابة قبلها بـ48 ساعة".

الغزال تابع: "أشغل بالي حاليًا بالتدريبات وسرعة العودة، صحيح أن لدي أكثر من عرض خارجي، لكنني لا أفكر في الرحيل عن الأهلي".

واختتم: "لن أرحل، سأجني ثمار ما فعلته خلال الفترة المقبلة، وسنرى ما سيحدث عقب فترة الإعداد الخارجي".

ويستعد الغزال لخوض معسكر خارجي مع الشياطين الحمر في إسبانيا، مستغلًا فترة توقف الدوري، بسبب كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب بالدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة من 32 مباراة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب الـ68 نقطة من 31 مباراة.