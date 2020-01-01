عمرو الجنايني: الاتفاق على السوبر لم يستغرق سوى لحظات

رئيس اللجنة الخماسية يتحدث عن مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على أن الاتفاق على إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي و الزمالك ، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تم خلال لحظات دون الدخول في مفاوضات.

تقام مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي "بطل الدوري"، والزمالك "بطل الكأس، يوم 20 فبراير المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الجنايني قال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الاتفاق على إقامة مباراة السوبر، تم خلال لحظات، دون مفاوضات بين الطرفين، لأن العلاقة بين الشعبين جيدة وطيبة للغاية".

رئيس اللجنة الخماسية تابع: "هدفنا هو خروج المباراة بشكل مشرف للكرة المصرية، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع".

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وتوج الأهلي بلقب آخر مباراة كأس سوبر مصري أقيمت، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة.

مواجهة الأهلي والزمالك المقبلة، ستكون هي الثالثة التي ستجمع بين الفريقين في السوبر المصري بالإمارات، حيث انتصر الأهلي مرة على ملعب هزاع بن زايد، وحقق الزمالك اللقب مرة أخرى، بركلات الجزاء الترجيحية، على ملعب محمد بن زايد.

وهناك مواجهة كأس السوبر المصري، جمعت بين الأهلي والمصري، أقيمت الموسم قبل الماضي، وحقق المارد الأحمر الفوز بهدف دون رد، أحرزه المغربي وليد أزارو.