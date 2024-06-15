عمره 26 سنة .. نادِ إنجليزي يُعلن وفاة حارسه في ظروف غامضة!

توفي بشكل مفاجىء صباح اليوم

أعلن نادي ميلوول الإنجليزي عن صدمة هائلة لعشاقه وجماهيره، بوفاة حارس مرمى الفريق ماتيا ساركيتش عن عمر يناهز 26 سنة فقط.

ساركيتش لاعب دولي في مونتينجرو، انضم إلى ميلوول قادمًا من وولفرهامبتون في أغسطس 2023، وشارك في 33 مباراة مع الفريق الموسم الماضي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي:"نشعر بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة ماتيا ساركيتش، يرسل الجميع في النادي حبهم وتعازيهم لعائلته وأصدقائه في هذا الوقت الحزين للغاية".

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وأضاف:"النادي لن يدلي بأي تعليق آخر في هذا الوقت، ونطلب من الجميع احترام خصوصية عائلة ماتيا".

وعن أسباب الوفاة، قال اتحاد مونتينجرو إن اللاعب توفي بشكل مفاجىء صباح اليوم، السبت، دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى تخص هذه الأنباء الصادمة.

جدير بالذكر أن ساركيتش بدأ مسيرته في أكاديمية نادي أندرلخت البلجيكي، وسبق له اللعب بأندية أستون فيلا، بيرمنجهام سيتي وستوك سيتي وويجان، ولعب 8 مباريات ودية مع منتخب بلاده.