مدرب البرتغال يشيد بما يقدمه كريستيانو رونالدو خلال تصفيات يورو 2024..

بعد فترة من خيبات الأمل، يعيش كريستيانو رونالدو أفضل أوقاته حاليًا مع منتخب البرتغال، والفضل في ذلك يعود بالكامل إلى الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني الجديد.

منتخب البرتغال أنهى مساء الأحد مشواره في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024 بصورة مثالية، حيث حقق 10 انتصارات وحصد 30 نقطة، وذلك بعد الفوز على أيسلندا بهدفين دون رد.

وبعد المباراة، تحدث مارتينيز عن رونالدو، في تصريحات نقلتها صحيفة "as" الإسبانية: "من الصعب بالنسبة لي أن أشرح كيف أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 38 عامًا، والذي خاض مباريات دولية أكثر من أي لاعب آخر في العالم يملك جوع لاعب يبلغ من العمر 18 عامًا".

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وأضاف: "هذه هي القوة التي تنتقل إلى الآخرين في غرفة الملابس، لاعب يحاول دائمًا أن يكون في المكان الصحيح، ويحب التسجيل، لكنه يتمتع بالكثير من الانضباط الجماعي، إنه مثال في غرفة الملابس، ومن الرائع أن يكون لديك لاعب يتمتع بخبرته".

تغير عقلية رونالدو فيما يتعلق بالمنتخب البرتغالي جاء بعد محادثة مع مارتينيز، فور توليه مهمة قيادة "الرحالة" بعدما كان "صاروخ ماديرا" يعاني في كأس العالم 2022.

ويبدو أن كل شيء تغير مع رونالدو في منتخب البرتغال مع المدرب الجديد، حيث استعاد من جديد مكانته التي لا تمس في الفريق.