عمرها 13 عامًا .. فضيحة تجبر منتخب جنوب إفريقيا على إشراك طفلة!

منتخب جنوب إفريقيا يواجه عددًا من الأزمات خلال استعداده لخوض بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

اضطر منتخب جنوب إفريقيا للسيدات على الدفع بطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا لخوض مباراة ودية ضد بوتسوانا، في إطار التحضيرات التي يقوم بها الفريق من أجل المشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا.

وكالة "فرانس بريس" الإخبارية أكدت أن الاستدعاء الصادم للفتاة الصغيرة جاء بعدما قرر نجوم الفريق الأول لمنتخب جنوب إفريقيا مقاطعة المباراة بسبب خلاف مع اتحاد كرة القدم في البلاد.

سيشارك منتخب جنوب إفريقيا في نهائيات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا هذا الشهر، لكن مباراة التحضير النهائية لم تكن مثالية، حيث شعرت كبار لاعبات المنتخب بحالة من عدم الرضى عن إقامة المباراة الودية في مكان في بلدة تساكاني - على بُعد 31 ميلًا جنوب شرق جوهانسبرج - على ملعب مصنوع من الطين والعشب.

خوفًا من أن تتسبب أرضية الملعب في إصابة قبل أسابيع فقط من كأس العالم، قررت نجمات المنتخب الجنوب إفريقي مقاطعة المباراة، ما أجبر المدرب ديزيريه إليس على تشكيل فريق من اللاعبات المحليات، بما في ذلك طفلة تبلغ من العمر 13 عامًا.

انتهى الأمر بخسارة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات بنتيجة 5-0 أمام منتخب بوتسوانا الذي يتخلف بفارق 96 مركزًا خلفه في تصنيف "فيفا" للمنتخبات.

كما طالبت اللاعبات اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم بدفع أجر مقابل اللعب في كأس العالم للسيدات، حيث يقال إنهن سيحصلن على 30 ألف دولار من "فيفا" مقابل المشاركة في كأس العالم، لكن لا شيء من الاتحاد المحلي.

وبحسب ما ورد رفضت لاعبات الفريق التوقيع على عقود ما قبل البطولة، مع الإصرار على الحصول على 21000 دولار إضافية لكل لاعبة من الاتحاد الوطني.

وحسب موقع "ياهو سبورتس" فإن مسؤولًا كبيرًا في الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم وصف تصرف اللاعبات بأن يشبه تصرفات المرتزقة والخونة.

حول النزاع، قال ثولاجانيو جاوشوبيلوي، رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب إفريقيا: "إنهن يقاتلن من أجل حقوقهم، لا تريد الاتحاد تضمين الأموال في عقودهم، يجب أن نناضل من أجل حقوق اللاعبين".

وستواجه جنوب أفريقيا الأرجنتين وإيطاليا والسويد بطلة الأولمبياد في المجموعة الرابعة في مونديال 2023 للسيدات.