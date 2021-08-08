عمدة باريس تطالب بعدم التضحية بمبابي لأجل ميسي

عمدة باريس ترغب في رؤية مبابي بجوار ميسي في باريس سان جيرمان.

الكل يتحدث في فرنسا عن خبر انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، حتى عمدة باريس.

آن هيدالجو أبدت سعادتها بالأخبار وتمنت قدوم ميسي لكنها في الوقت نفسه كانت حريصة على مستقبل ابن مدينتها كيليان مبابي وعدم تضرره من الصفقة المنتظرة.

ماذا قالت عمدة باريس عن قدوم ميسي إلى سان جيرمان؟

تحدثت آن هيدالجو، عمدة باريس، عن إمكانية قدوم ميسي إلى فريق العاصمة الفرنسية في تصريحات نقلتها صحيفة لو باريزيان وقالت: "قدومه إلى باريس سان جيرمان أخبار ممتازة. ميسي لاعب عظيم وشخص لطيف، أظهر بولائه الدائم لناديه معانٍ حقيقية وجميلة".

ورحل ميسي عن برشلونة بعد ما يقرب من 21 سنة في النادي بكل قطاعاته من ناشئين وفريق أول.

هل تخشى عمدة باريس على مبابي؟

لكن آن عبرت عن خشيتها من تأثير قدوم ميسي بالسلب على مبابي "لا أود أن يضر ذلك كيليان مبابي، قالتها ضاحكة، أرغب في وجودهما معًا وليس رحيل كيليان".

وينتهي عقد كيليان مع باريس في الصيف المقبل مع تقارير عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب ورغبة الأخير في اللعب للنادي الإسباني.

هل يقترب ميسي من القدوم إلى باريس؟

تشير التقارير إلى أن باريس سان جيرمان هو أقرب الأندية للحصول على خدمات ليو.

اللاعب الأرجنتيني أعلن ناديه السابق برشلونة رحيله عنه الخميس الماضي وعدم تجديد تعاقده معهم بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

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