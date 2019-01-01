عماد السيد: الزمالك في موقف صعب ومواجهة بترو أتلتيكو مصيرية

الفارس الأبيض جمع نقطة واحدة من مباراتين بالكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصف عماد السيد؛ حارس مرمى الزمالك، مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بالمصيرية، معربًا عن ثقته في قدرة زملائه على تحقيق الفوز.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الأنجولي غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الحارس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة ستكون صعبة وتحتاج من الجميع بذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز، لأنها مباراة مصيرية وليس هناك بديل عن الفوز بها من أجل المحافظة على آمال الفريق في التأهل للدور المقبل".

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وأضاف: "لاعبو الزمالك لديهم العديد من الخبرات التي تؤهلهم لتخطي هذا الموقف الصعب وتحقيق الفوز، لأن الفوز يجعلنا أقوى المرشحين للتأهل".

يذكر أن الزمالك يتذيل جدول مجموعته برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي الفريق الأنجولي ثالثًا برصيد ثلاث نقاط.

ويتصدر نصر حسين داي الجزائري المجموعة برصيد أربع نقاط، يليه جور ماهيا برصيد ثلاث نقاط.