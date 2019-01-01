علي عفيف: كوبا أمريكا بطولة إعدادية لقطر 2022

قائد المنتخب القطري يتحدث عن البطولة القادمة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شدد علي عفيف قائد منتخب قطر على أهمية المشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستنطلق في البرازيل الشهر القادم، موضحًا أنها مرحلة إعدادية لمونديال 2022.

ويُشارك العنابي في البطولة القارية بناءً على دعوة من اتحاد أمريكا الجنوبية، وقد تُوج في يناير الماضي بلقب كأس آسيا في إنجاز تاريخي للكرة القطرية.

عفيف تحدث عن البطولة قائلًا "بطولة كوبا أمريكا واحدة من المحطات المهمة لإعداد المنتخب لكأس العالم، مثلما كانت كأس آسيا كذلك".

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أضاف "سنلعب المباريات بنفس العقلية، وسنتعامل مع البطولة مباراة بمباراة، بأمل أن نمضي قدمًا ونتأهل على الأقل للدور الثاني ليتسنى لنا لعب المزيد من المباريات".

وأكد نجم الدحيل مؤخرًا جاهزيته وزملاءه اللاعبين لخوض غمار البطولة، مؤكدًا أنهم يدركون تمامًا مدى أهميتها.

يُذكر أن قطر ستلعب في المجموعة الثانية في كوبا أمريكا بجانب الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، وستنطلق البطولة يوم 15 يونيو القادم.