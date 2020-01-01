علي عدنان: الناس تسخر منها، لكني أحب العراق، أحبها 200%

نجم منتخب العراق يتحدث عن عشقه لبلاده

دافع علي عدنان نجم منتخب العراق عن قرار قضاء عطلته في بلاده، مؤكدًا أنه ليس شخصًا عاديًا حين يتعلق الأمر بحب العراق ومشددًا على رغبته مساعدة شعبه على عيش حياة أفضل.

لاعب فانكوفر وايتكابس فاجأ الجميع باستغلال عطلة نهاية الموسم في الدوري الأمريكي بالعودة إلى العراق بدلًا من التوجه لإحدى المدن السياحية للاستجمام والاستمتاع بالعطلة.

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وقد كشف اللاعب عن أسباب ذلك خلال مقابلة خاصة أجراها مع جول، قال فيها "الجميع يُحب بلاده، لكني أشعر أنني شخص مختلف. إن كان أحد ما يحب بلاده بنسبة 90% فأنا أحب بلادي بنسبة 200%. أحب العراق كثيرًا حقًا، ولهذا يعني لي الكثير حين أرى الناس تُقاتل لتعيش حياة أفضل".

"الناس هناك يتطلعون لحياة أفضل وبلاد جيدة، لكنهم لا يحصلون على هذا. لدينا كل شيء في هذه البلاد، لدينا ناس تعيش دون حرب أو مشاكل متعلقة بالغذاء".

أضاف صاحب الـ26 عامًا "الآن هو وقت دعم العراق من الجميع، لأني أعتقد أن العراق كدولة مهمة جدًا للجميع في العالم. آمل في مساعدة بلادي".

"كنت قادرًا على الذهاب للاستجمام بعدما أنهيت الموسم هنا في أمريكا، لكني لم أفعل ذلك. فضلت الذهاب إلى العراق. الجميع قال لي "هذا خطر"، حتى الفريق هنا والجهاز الفني، اتصلوا بي وقالوا "ما الذي تفعله هناك؟ الوضع خطير" لكني قلت لهم "لا، الوضع ليس خطيرًا بالنسبة لي"، لأني كنت دومًا بين الناس وهذا لم يكن أبدًا مشكلة بالنسبة لي".

تابع عدنان "الناس من الخارج تنظر للعراق وتعتقد أنها مثلما يرونها على التلفاز. حين تشاهد التلفاز تقول "اللعنة، هذه بلاد مقرفة"، هذا طبيعي، لكن حين تكون موجودًا هناك وتكون من داخل البلاد سترى الناس وكيفية حبهم ومساعدتهم لبعضهم البعض. إن كنت ذاهبًا لهناك من دولة مختلفة وكنت دون طعام أو مال، سترى كيف سيساعدك الناس ويقدمون لك كل ما تريد. أحب مساعدة بلادي وأتمنى أن نحظى بحياة أفضل هذا العام".

عدنان الذي يُعد أول لاعب من العراق يلعب في الدوري الإيطالي وأول لاعب عراقي مولود في العراق يلعب في الدوري الأمريكي انتقل للحديث عن المنتخب العراقي "لدينا أكثر من لاعب وُلد خارج العراق، مثل جستن ميرام الذي ولد هنا في أمريكا، هم لاعبون مميزون".

"في اجتماعنا الأول قبل اللعب للمنتخب الوطني وفي حال تواجد أي لاعب شاب جديد، نقول "نحن نلعب من أجل العراق"، لا أحد يلعب لنفسه أو لهدف مختلف. إن كنت ستلعب لنفسك، ستتواجد هنا لأسبوعين ولكن بعد ذلك لن تكون موجودًا أبدًا".

أتم "الجميع يُدرك أننا حين نلعب بقميص المنتخب نلعب لأجله ولا شيء آخر. اللاعبون حين يأتون للعب مع المنتخب يكون لديهم هدف واحد فقط وهو القتال في المباراة لإسعاد البلاد والناس".