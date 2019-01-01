علي سعيد الكعبي يُهنئ الاتحاد وينتقد "الـ99" عامًا

المعلق الإماراتي الشهير يتحدث بعد تأهل الاتحاد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ المعلق الكروي الشهير "علي سعيد الكعبي" فريق اتحاد جدة السعودي على صعوده لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا، لكنه وجه له انتقادًا فنيًا.

ونجح الاتحاد في تكرار انتصاره على ذوب آهن أصفهان الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 4-3، بعدما كان قد هزمه في الإمارات ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد.

الاتحاد يكرر انتصاره على ذوب آهن ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا

ووصف المعلق الإماراتي على حسابه الرسمي في تويتر تأهل الفريق السعودي بالمستحق، لكنه انتقد تقدم أعمال لاعبي خط وسطه، خاصة الثلاثي لويس خيمينيز وإيميليانو فيشيو وكارلوس فيلانويفا، موضحًا أن هذا الأمر كفيل بالتأثير سلبيًا على حظوظ الفريق في المنافسة محليًا وقاريًا.

إذ قال "مبروك للاتحاد تأهله المستحق، الملاحظة الأهم متعلقة بكبر سن خط الوسط، الثلاثي (خيمنيز، فيلانويفا، إيميليانو) مجموع أعمارهم ٩٩ سنة ! وهذا كثير جدًا لفريق هدفه الدائم المنافسة والتتويج".

يُذكر أن الاتحاد ضم هذا الصيف وبطلب مباشر من مدربه لويس سييرا الثنائي لويس خيمينيز وإيميليانو فيشيو وقد قدما أداءً مميزًا أمام ذوب آهن ذهابًا إيابًا، ولعبا دورًا حاسمًا في تأهل الفريق لربع النهائي.