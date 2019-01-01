علي رضا جهانبخش: كنا نعلم صعوبة مواجهة عمان

نجم منتخب إيران علي رضا جهانبخش يبدي رضاه على أداء فريقه بعد الصعود لربع النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى علي رضا جهانبخش نجم منتخب إيران سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بثنائية مقابل هدفين على المنتخب العماني في ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، والتي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وقال علي رضا جهانبخش الذي افتتح أهداف المباراة: "خضنا اللقاء من أجل الفوز، كنا على علم بقوة دفاع المنتخب العماني وتصديه لهجماتنا، ولكن الحمد لله حققنا الفوز في هذه المباراة".

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كما أضاف اللاعب الإيراني: "المباراة كانت قوية، نظمنا دفاع الفريق بعد أن كنا سنخسر التقدم في الدقائق الأولى، قدمنا مستوى جيد وأتوقع أن تكون المباريات المقبلة أصعب".

واختتم علي رضا جهانبخش حديثه بإهداء الفوز للشعب الإيراني وللجهاز الفني ولأفراد الجهاز الطبي وشكرهم على سهرهم لمساعدة لاعبي الفريق.