علي البليهي يكشف عن سبب استقراره على تجديد عقده مع الهلال

أحمد رفعت
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Ali Al-Bulaihial hilal twitter
الهلالدوري روشن السعوديعلي البليهي

مدافع الهلال يتحدث عن سبب تجديد عقده

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كشف علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن سبب استقراره على تجديد تعاقده مع ناديه، وذلك قبل نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي الهلال عن تجديد عقد المدافع الدولي علي البليهي، حيث دخل الفترة الحرة في عقده في شهر يناير الجاري، وكان يحق له التوقيع لأي فريق آخر.

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ونشر البليهي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يكشف خلالها عن سبب تجديد عقده مع نادي الهلال وعدم الانتقال لفريق آخر.

وكتب البليهي: "من مفاوضات التجديد كان يدور بذهني ما حققته بفضل الله ثم الهلال، وتوصلت أن القرار الأمثل التجديد مع موطن البطولات والإنجازات مكمل يا زعماء".

واختتم مدافع نادي الهلال تغريدته قائلًا: "ويا رب استمرار للسطوة على آسيا كاملة، دعواتكم".

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