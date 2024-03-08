علي البليهي يعتذر لجماهير الهلال .. ويؤكد: التنافس مع النصر مستمر

ماذا قال علي البليهي بعد فوز الهلال على الرياض؟..

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قدّم علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، "اعتذاره" إلى جماهير فريقه؛ بعد الفوز على الرياض، في ديربي العاصمة "المصغر"، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال "المتصدر" قلب تأخره أمام الرياض بهدف إلى الفوز (3-1)، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليوسع الفارق مع النصر "الوصيف"، إلى 12 نقطة.

البليهي طلب في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC"، من جماهير الزعيم الهلالي، مسامحته على الهدف العكسي، الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه.

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وعن فارق الـ12 نقطة مع النصر.. قال مدافع الهلال: "لا أعتقد أننا حسمنا الدوري.. المنافسة لا تزال مستمرة، وعلينا أن نركز حتى النهاية".

وشدد علي البليهي، على أن وصول الهلال، إلى 27 انتصارًا متتاليًا في مختلف المسابقات؛ ليس بالأمر المهم، خاصة إذا فشل الفريق الأزرق، في ترجمة هذا الأمر إلى الألقاب.

جدير بالذكر أن الهلال، وصل بالفوز على الرياض، إلى الانتصار السابع والعشرين على التوالي في مختلف المسابقات، في انتظار تأكيدات موسوعة جينيس، على معادلة الرقم القياسي العالمي، المسجل باسم الفريق الويلزي نيو ساينتس.

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