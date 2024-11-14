"عنوان للقرف ومنتخب السعودية يدفع الثمن!" .. تحذيرات من تكرار سيناريو سالم الدوسري مع علي البليهي

السعودية تعادلت في أول مباراة بعد عودة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد..

"الدور على علي البليهي!".. هكذا حذر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز؛ بعد الحملة الشرسة على قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في أعقاب مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا.

منتخب السعودية عاد بتعادل سلبي (0-0) من أرض نظيره الأسترالي، ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكاد الأخضر السعودي أن يعود بالثلاث نقاط، عندما سجل ظهير النصر سلطان الغنام، هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، قبل أن يُلغيه الحكم، بحجة تداخل البليهي في اللعبة، أثناء تواجده بمنطقة "التسلل"؛ ما دفع قطاع جماهيري كبير، للهجوم على مدافع الهلال.

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وفي هذا السياق.. كتب الجماز عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "تنتهي حملة وتنطلق أخرى!.. خلصنا من سالم الدوسري، والدور على البليهي؛ والضحية منتخب الوطن".

وسخر الجماز من اشتراك بعض الصحفيين السعوديين ووسائل الإعلام المحلية، في الهجوم على مدافع الزعيم الهلالي؛ بقوله: "(إعلام الفطيرة) فاقد للمسؤولية وما يستحي، وعنوان لـ(القرف)".

سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كان قد تعرض لهجوم جماهيري عنيف؛ بعد إهداره "ركلة جزاء" في مباراة السعودية ضد البحرين، يوم 15 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية، برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات مقابل هزيمة، وبفارق الأهداف عن أستراليا "الوصيفة" والصين "الرابعة".