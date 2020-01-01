علي البليهي جاهز لقيادة دفاع الهلال أمام التعاون

أنهى نادي الهلال عصر أمس التحضريات قبل المغادرة إلى بريدة تأهباً لمواجهة الفريق الأول بنادي التعاون مساء غد في الجولة العشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وجاءت العودة إلى التدريبات بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة أول أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية وسط متابعة رئيس النادي فهد بن نافل.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الزعيم المُقبلة عودة اللاعب علي البليهي بعد إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي ومشاركته في مران أول بعد الغياب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

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وشارك اللاعب علي آل بليهي في المناورة التي فرضها المدير الفني رازفان لوشيسكو؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

واشتمل التدريب على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الاتحاد، تطبيقات فنية وتكتيكية لبقية اللاعبين، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويأمل نادي الهلال في مواصلة الانتصارات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل مواصلة التربع على صدارة البطولة.

يُذكر أن نادي الهلال يتربع على صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الوصيف النصر، بينما يحتل التعاون المركز السادس برصيد 29 نقطة.