"تريدوني هادئ أم ماذا؟" .. علي البليهي يُبدي استغرابه من حديث الحكام معه!

البليهي يتحدث عن سر الهدوء داخل الملعب

عبّر المدافع علي البليهي، لاعب الهلال، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على التعاون، مبديًا استغرابه من الحديث حول هدوئه خلال الفترة الأخيرة.

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حقق الهلال الفوز على التعاون بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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قال البليهي خلال تصريحات عبر قناة SSC: "المباراة لم تكن سهلة وكنا نعرف ذلك، والتعاون يحتل المركز الرابع، وكان همنا تحقيق الفوز والخروج بشباك نظيفة".

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وعن غيابات الهلال، علق البليهي: "ياسين بونو وروبن نيفيش لاعبان كبيران، ولكن الهلال لا يقف على أي لاعب. لعبنا سنة كاملة دون نيمار دا سيلفا، ونفكر الآن في بطولة كأس الملك".

أبدى علي البليهي استغرابه بعد سؤاله عن سر الهدوء داخل الملعب، حيث قال: "تريدونني هادئًا أم أعود مثل الأول؟ حتى الحكام يقولون ماذا يحدث يا علي؟".

اختتم البليهي حديثه قائلًا: "مباراة كأس الملك مهمة، ونوعد جماهيرنا بالتأهل والدفاع عن اللقب الذي حصل عليه الفريق".