"ستعود شخصيتي من المباراة القادمة" .. علي البليهي يتوعد الاتحاد في الدور الثاني!

مدافع الهلال يقدم وعدًا لجماهير ناديه

عبر علي البليهي مدافع نادي الهلال، عن سعادته بفوز فريقه على الشباب، موجهًا وعدًا لجماهير فريقه بتقديم أفضل المستويات الفترة المقبلة.

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وحقق الهلال الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وقال البليهي خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير" عن الفارق مع الاتحاد: "لا يهمنا أي فريق، والأهم لنا هو الانتصار، وتبقى لنا مباراة ضد الاتحاد بالدور الثاني، ونعد جماهيرنا بالأجمل".

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وواصل: "الآن أمامنا آسيا ثم سنعود إلى دوري روشن مرة أخرى، ومن المباراة القادمة ستعود شخصيتي التي يحبها الجمهور".

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ويستعد الهلال لمواجهة الغرافة القطري مساء يوم الثلاثاء القادم، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.