"الجاحدون وناكروا الجميل لا يعلمون تلك الحقيقة عنه" .. رسالة دعم نصراوية "خاطئة" لعلي البليهي!

مدافع الهلال يحصل على دعم من أحد أقطاب النصر

يعيش علي البليهي مدافع الهلال أيامًا صعبة منذ تواجده مع المنتخب السعودي في كأس الخليج 26، حيث يتعرض لانتقادات دائمة من جمهور ناديه ومنتخب بلاده لتراجع مستواه وسط مطالب للمدرب جورج جيسوس بالاعتماد على حسان تمبكتي بدلًا منه.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي



البليهي، وبشكل غير متوقع، حصل على دعم كبير من أحد أقطاب الإعلام النصراوي، وهو الصحفي علي هبة، والذي وصف منتقدي ومهاجمي المدافع السعودي بالجاحدين وناكري الجميل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هبة استخدم حقيقة رقمية للدفاع عن البليهي، حيث كشف أنه المدافع الأكثر إحرازًا للأهداف في دوري المحترفين السعودي برصيد 16 هدفًا، لكن تلك المعلومة خاطئة، إذ أظهرت إحصائيات أوبتا أن الجزائري فاروق شافعي مدافع ضمك هو الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي من المدافعين برصيد 21 هدفًا، فيما يمتلك المدافع السعودي في رصيده 17 هدفًا وليس 16.

GOAL

هبة قال في تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية "هل يعلم الجاحدون وناكروا المعروف أصحاب صيحات الإستهجان أن علي البليهي هو الهداف التاريخيّ للدوري السعودي للمحترفين ب16 هدف كقلب دفاع ..!؟".

أضاف "الغريب أن الحسابات الرسمية للنادي لم تُعلن عن ذلك، والبرامج التابعة للهلال لم تتكلم هذا الرقم التاريخيّ.. بينما يتغنون على أن سالم هو أفضل صانع لعب في الدوري ..!".

يُشار إلى أن شافعي يلعب مع ضمك في الدوري السعودي منذ يناير 2020، وقد أحرز 3 أهداف في الموسم الجاري من البطولة.