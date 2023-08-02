"عليّ التأقلم!" .. أليجري ينهي صمته أمام صفقة لكوكاكو "التبادلية"

ماذا قال مدرب يوفنتوس عن صفقة لوكاكو؟

تحدث ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي عن الأخبار المنتشرة باقتراب ضم نجم تشيلسي روميلو لوكاكو، بدلًا من نجم الفريق دوسان فلاهوفيتش.

ووافق أليجري، على فكرة تعاقد يوفنتوس مع لوكاكو من تشيلسي في صفقة تبادلية ستشهد انتقال فلاهوفيتش للبلوز.

وقال أليجري في حديثه للصحفيين: "أنا سعيد بالتشكيلة المتوفرة لدي لكن في مواجهة العروض التي لا يمكن رفضها بسبب الاحتياجات الاقتصادية والمالية سيتم تقييم الصفقات وسأقوم بالتكيف معها".

وذكرت التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي في حاجة لبيع لوكاكو هذا الصيف، وحددوا في البداية مبلغ بيعه بقيمة 40 مليون يورو لكن الوضع تغير قليلاً الآن ويمكنهم السماح للوكاكو بالمغادرة والترحيب بفلاهوفيتش من يوفنتوس.

ويستعد فريق يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد مساء غدًا الخميس، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن النجم البلجيكى روميلو لوكاكو، كان معارًا الموسم الماضى من تشيلسي إلى إنتر ميلان، بعد موسم أول سئ له مع البلوز.