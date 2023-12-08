"عليه التعلم من ماجواير" .. تين هاج يوضح طريقة استعادة راشفورد مكانته الأساسية

هل يستجيب راشفورد لنصيحة تين هاج؟...

كان ماركوس راشفورد، أحد أبرز لاعبي مانشستر يونايتد، في الموسم الماضي ونجح في تسجيل 30 هدفًا في كافة المسابقات، ولكنه تراجع بشكل ملحوظ هذا الموسم وسجل هدفين فقط.

وفي سياق منفصل، يقدم هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، في الفترة الأخيرة مستويات مميزة جعلته يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن شهر نوفمبر.

وكان ماجواير، قد تعرض إلى انتقادات واسعة من جمهور الشياطين الحمر، في السنوات الأخيرة بسبب تراجع مستواه وخرج من حسابات مدربه الأساسية، ولكن المدافع الإنجليزي تطور بشكل كبير مؤخرًا وعاد للتشكيلة الأساسية مرة أخرى.

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وقال تين هاج في تصريحات صحفية، عن سبب عدم مشاركة راشفورد بشكل أساسي في بعض المباريات: "راشفورد لاعب رائع ومميز، ولكن لا يمكنه المشاركة أساسي في كل مباراة، لا يمكننا الاعتماد على الـ 11 لاعبًا في كل مباراة".

وأضاف: "راشفورد لا يمكنه حاليًا المشاركة في كل مباراة، فهو ليس بالمستوى الذي كان عليه الموسم الماضي، ولكني متأكد من أنه سيصل إلى هذا المستوى".

وتابع: "هناك منافسة داخلية قوية في الفريق، وسيلعب الأفضل وبكل تأكيد إذا كنا نسعى للخروج بموسم جيد، نحن بحاجة إلى أكثر من 11 لاعبًا، فهناك لاعبون رائعون مثل ماجواير وماكتومناي، وهذا ما نتوقعه من كل لاعب التفاني لتحقيق أهدافنا".