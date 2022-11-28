"عليكم هزيمة اليابان" .. لاعبو ألمانيا يتوسلون لنجوم إسبانيا

الألمان يطلبون مساعدة زملائهم في منتخب إسبانيا!

كشف نجمي منتخب إسبانيا أن لاعبي ألمانيا طلبا منهم الفوز على اليابان في الجولة القادمة من كأس العالم.

منتخب إسبانيا يواجه اليابان بحثًا عن صدارة المجموعة، بينما ألمانيا يلاقي كوستاريكا من أجل خطف البطاقة الثانية في المجموعة، وانتصار المتادور على الكمبيوتر الياباني سيكون مؤثر على حظوظ الماكينات الألمانية.

وتحدث دانييل كارباخال في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "قال روديجر لي بعد المباراة، الآن عليك أن تهزم اليابان".

وأضاف: "لا أعتقد أن أي شخص لديه شك في أننا سنخرج ونفوز، فهذا يؤكد لنا صدارة المجموعة".

وكشف داني أولمو مهاجم إسبانيا أن لوكاس كلوسترمان وديفيد راوم زملاؤه في لايبزيج طلبا منه الفوز على اليابان قائلًا: "لقد قالوا لي نفس الشيء، لكن هذا لا يهم، لأننا سنخرج للفوز والتأهل إلى دور ال16".