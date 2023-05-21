على يد مدريد.. سيدات برشلونة يخسرن في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 2021

هزيمة فريق برشلونة للسيدات لأول مرة في الدوري منذ موسم 2021

تعرض فريق برشلونة للسيدات لكرة القدم، لأول هزيمة له في بطولة الدوري الإسباني منذ موسم 2021، وتوقف رصيده عند 64 مباراة دون هزيمة، بعد سقوطه أمام فريق مدريد بنتيجة 2-1.

ورغم تتويج فريق برشلونة للسيدات بلقب بطولة الدوري هذا الموسم، إلا أنه فشل في الحفاظ على سجله بدون هزائم، وأكمل برشلونة موسم 2021-2022 بدون هزيمة وكانت هزيمته الأخيرة في شهر يونيو 2021.

وانتهى السجل القياسي لفريق برشلونة للسيدات البالغ 62 انتصارًا على التوالي الأسبوع الماضي بعد تعادله بنتيجة 1-1 مع إشبيلية ثم الهزيمة أمام مدريد.

وحقق فريق برشلونة للسيدات لقبه الرابع ببطولة الدوري الإسباني على التوالي، بعد فوزه في أول 27 مباراة هذا الموسم.

وعادت أليكسيا بوتيلاس، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية إلى المشاركة مع برشلونة ضد مدريد وسجلت هدفًا في أول مشاركة لها منذ عام بسبب الإصابة.

وسيركز فريق برشلونة للسيدات حاليًا على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا مع فولفسبورج يوم 3 يونيو القادم.