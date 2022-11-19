على هامش المونديال .. نافاس يعود لمهنته في ريال مدريد كحلاق!

قائد "لوس تيكوس" يبهر داخل وخارج الملعب!

تحول قائد ونجم كوستاريكا كيلور نافاس إلى حلاق أثناء مونديال قطر 2022، المهنة التي اعتاد عليها أيضاً في ريال مدريد.

حارس المرمى اشتهر في فترته مع الملكي بإتقان مهنة الحلاقة، وظهر في عدة فيديوهات وهو يقص شعر نجوم الفريق مثل إيسكو وألفارو موراتا.

ونشر عديد اللاعبين من منتخب كوستاريكا فيديوهات عبر خاصية الصور على إنستاجرام لنافاس وهو يقوم بحلاقة شعرهم، واصفين الحارس بالقائد الحقيقي.

وواجه منتخب كوستاريكا عثرة قوية في استعداداته للمونديال عقب إلغاء مباراة الفريق الودية ضد العراق بسبب فشله بعبور الحدود الكويتية العراقية. اقرأ هنا.

وتفتتح كوستاريكا مشوارها في المونديال مساء الأربعاء المقبل عندما تلاقي المنتخب الإسباني لحساب المجموعة الخامسة.