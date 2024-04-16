على هامش المواجهة.. أنشيلوتي يراقب نقطة "غير متوقعة" لمبابي أمام برشلونة!

مباراة برشلونة وباريس ستشهد اختبارًا من نوع خاص لمبابي

ستكون عيون مسؤولي ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي على وجه التحديد مفتوحة عن آخرها على أداء كيليان مبابي أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم.

صحيفة "ليكيب" تشير إلى أن ريال مدريد ومدربه أنشيلوتي سيراقبان المباراة من كثب، للوقوف على بعض الأشياء التي يريدون اختبار مبابي بها.

بالتأكيد مبابي واحد من بين أفضل لاعبي العالم، لكن نظرة أنشيلوتي ستكون على كيفية تصرفه في مواقف بعينها أمام الغريم الأبدي برشلونة.

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أبرز تلك المواقف كما تذكر الصحيفة اليومية الفرنسية، هو مراقبة أنشيلوتي للمردود الدفاعي لكيليان مبابي أمام برشلونة.

وقد كان مبابي خارج الفورمة تمامًا في لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز النادي الكتالوني 3-2 على ملعب حديقة الأمراء بالذات.