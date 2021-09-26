"على ميسي احترام مبابي وخدمته"

ليونيل ميسي مطالب بخدمة كيليان مبابي واحترام وجوده في باريس سان جيرمان قبل منه بخمس سنوات.

أكد نيكولاس أنيلكا لاعب باريس سان جيرمان السابق على ضرورة احترام الأرجنتيني ليونيل ميسي لكيليان مبابي نجم الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أنيلكا، وأكد خلالها أن مبابي كان ليحقق الكرة الذهبية لو كان قد رحل عن النادي الفرنسي.

وقال أنيلكا: "يجب أن يكون مبابي على رأس خط الهجوم، لأنه اللاعب رقم واحد، ميسي كان الرقم واحد في برشلونة لكن الآن عليه أن يخدم كيليان".

وأضاف: "مبابي يتواجد في باريس سان جيرمان منذ خمسة أعوام، هذه فترة طويلة وعلى ميسي أن يحترم ذلك".

وأردف: "لا يمكن الاستغناء عن مبابي فعلى مستوى السرعة هو الأفضل في العالم، ويجب على باريس القيام بكل شيء ليستمر".

وأكمل: "أعتقد أن مبابي اتخذ قراره بالفعل، هو يبحث عن المزيد، ربما لو لعب آخر ثلاثة مواسم في إنجلترا أو إسبانيا لكان قد حقق الكرة الذهبية".

جدير بالذكر أن عقد مبابي في باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يعني أن رحيله لو حدث في الصيف سيكون مجانيًا.

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