على مهاجمي الهلال أن يقلقوا .. حارس أوراوا يملك شفرة إيقاف إيجالو وماريجا!

هدى عزيزهدى عزيز
|
Hilal's Saudi midfielder Salem al Dawsari reacts upon receiving a red card during the first leg of AFC Champions League final between Al-Hilal and Urawa Red DiamondsGetty
الهلالأوراوا ريدز vs الهلالأوراوا ريدزدوري أبطال آسياموسى ماريجاأوديون إيغالوS. Nishikawa

حارس مرمى أوراوا يحذر من هجوم الهلال!

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

يثق شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني أن لاعبي الهلال لن يتمكنوا من زيارة شباكه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

وانتهت مباراة الذهاب بين أوراوا ريد والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي احتضنه

وكشف نيشيكاوا في تصريحاته للصحفيين أنه شاهد عدة فيديوهات خاصة بمهاجمي الهلال، على رأسهم موسى ماريجا وأوديون إيجالو لدراسة وتحليل طريقة لعبهم.

وأكد الحارس الياباني أنه حفظ أسلوب لعب ماريجا في رأسه، بالإضافة لدراسته طريقة المهاجم النيجيري الدولي أيضًا حتى يمنعهم من تسجيل الأهداف.

نيشيكاوا أثنى على قدرات إيجالو، حيث أكد أنه  يملك قدرات عالية وجودة مميزة للغاية، لكنه أكد في نفس الوقت على قدراته في الوقف سدًا منيعًا أمامه في مباراة الإياب على ملعب سايتاما.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

اختيارات المحررين