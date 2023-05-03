على مهاجمي الهلال أن يقلقوا .. حارس أوراوا يملك شفرة إيقاف إيجالو وماريجا!

حارس مرمى أوراوا يحذر من هجوم الهلال!

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يثق شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني أن لاعبي الهلال لن يتمكنوا من زيارة شباكه في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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وانتهت مباراة الذهاب بين أوراوا ريد والهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي احتضنه

وكشف نيشيكاوا في تصريحاته للصحفيين أنه شاهد عدة فيديوهات خاصة بمهاجمي الهلال، على رأسهم موسى ماريجا وأوديون إيجالو لدراسة وتحليل طريقة لعبهم.

وأكد الحارس الياباني أنه حفظ أسلوب لعب ماريجا في رأسه، بالإضافة لدراسته طريقة المهاجم النيجيري الدولي أيضًا حتى يمنعهم من تسجيل الأهداف.

نيشيكاوا أثنى على قدرات إيجالو، حيث أكد أنه يملك قدرات عالية وجودة مميزة للغاية، لكنه أكد في نفس الوقت على قدراته في الوقف سدًا منيعًا أمامه في مباراة الإياب على ملعب سايتاما.

Shahid