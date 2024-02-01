"على محمد صلاح دفع 20٪ من راتبه إلى مصر!"

النجم المصري يتقاضى راتبًا خياليًا

طالب السياسي المصري رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي سابقًا، عبد السند يمامة، بتفعيل مشروع قانون من شأنه أن يلزم النجم المصري محمد صلاح بتحويل 20٪ من راتبه مع ليفربول إلى مصر.

وأعد الحزب حلقة نقاشية حول الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر فيما يتعلق بالعملة الصعبة وخصوصًا الدولار الأمريكي، وخلصت إلى فكرة إعداد مشروع قانون يعرض على البرلمان المصري.

هذا القانون من شأنه إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20٪ من رواتبهم إلى مصر بالدولار، تصرف إلى أهاليهم بالجنيه المصري.

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وطالب يمامة في تصريحات نقلتها صحيفة "المصري اليوم" المصرية بألا يتم استثناء أي من المصريين العاملين بالخارج "من أصغر عامل إلى النجم المصري محمد صلاح!".

يذكر أن راتب محمد صلاح الحالي يقدر 23 مليون دولار سنويًا يتقاضاها نظير عقده الأخير مع ليفربول والذي يمتد حتى صيف 2025.