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كأس آسيا

على مبخوت: الجميع يفتقد عموري في كأس آسيا

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المنتخب الإماراتي يضع قدماً ونصف في دور الستة عشر من كأس آسيا

بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أكد علي مبخوت، لاعب المنتخب الإماراتي أن الجميع يفتقد وجود عموري في كأس آسيا، بالرغم من تحقيق الفوز على الهند في الجولة الثانية من البطولة.

وشارك مبخوت في فوز الأبيض، على الهند بهدفين دون رد في الجولة الثانية من البطولة، ليتصدر المنتحب الإماراتي مجموعته.

وقال مبخوت في تصريحات خاصة لموقع جول: "الجميع يفتقد جهود عموري في البطولة، بما فيهم الجمهور، نشكر الجمهور الذي دعمنا اليوم".

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وتعادل المنتخب الإماراتي، في مباراة الجولة الأولى بهدف لكل فريق امام نظيره البحريني، ويستعد لمواجهة منتخب تايلاند في الجولة القادمة.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإماراتي يتصدر مجموعته برصيد أربع نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن الهند صاحبة المركز الثاني، ويأتي منتخب تايلاند في المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل المنتخب البحريني المجموعة بنقطة وحيدة.

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