على غير العادة مورينيو يعتذر: كلماتي استحقت البطاقة الحمراء!

المدرب البرتغالي يتخلى عن غروره بشكل مؤقت!

تخلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن غروره بشكل مؤقت بعد مباراة فريقه في الدوري الإيطالي أمام تورينو التي حصل فيها على بطاقة حمراء بعد بعض الكلمات التي وجهها للحكم.

وقال مورينيو: "لقد كان القرار صحيحًا، كلماتي كانت تستحق البطاقة الحمراء، لقد تحدثت مع الحكم بعد اللقاء واعتذرت له عما قلت حول مستواه".

وأضاف: "لقد كنت متواضعًا بما يكفي حتى أعتذر، ودعوني أترك الحديث عن الأداء وتأثيره على المباراة لكم، لن أحكم على أداء الحكم".

وأكمل: "جماهير روما كانت تريد أن تغادر الملعب في أول 70 دقيقة من عمر اللقاء، ثم بعد ذلك أصبح الأداء أفضل بشكل واضح، لماذا؟ لأن ديبالا دخل إلى الملعب".

جدير بالذكر أن روما كان قد تعادل في الدقيقة الأخيرة في المباراة الصعبة أمام تورينو بهدف لمثله، بعد أن سجل لهم نيمانيا ماتيتش في الدقيقة الأخيرة.