على طريقته الخاصة .. ماريو بالوتيلِّي يعود لإثارة الجدل باحتفال المظلة!

احتفال جديد يثير الجدل في الملاعب الأوروبية

شهدت مواجهة سيون وسانت جالين في الدوري السويسري عودة ماريو بالوتيلِّي لإثارة الجدل من جديد، المهاجم الإيطالي الذي تظل أبرز اللقطات التى تربطه بعقل جماهير كرة القدم، احتفاله الشهير أمام مانشستر يونايتد بعدما رفع قميصه لتظهر عبارة "لماذا دائمًا أنا؟" لتصبح أحد أشهر الاحتفالات والعلامات الأيقونية في تاريخ البريمييرليج.

بالوتيلِّي سجل الهدف الأول لسيون خلال المواجهة التى خسرها فريقه بسباعية مقابل هدفين، اللاعب الإيطالي كرر احتفاله الأيقوني برفع قميصه من جديد راسمًا مظلة.

وكتب بالوتيلِّي على إنستجرام: "إذا كنت تعرف ما تعنيه سويسرا، الاتحاد السويسري لا أعرف أي نوع من المافيا أنت ولكن صدقني، اللاعبون مثلي ليسوا فخورين بكونهم في دوري يسود فيه الظلم والفساد والعجز، كرة القدم هي وظيفة وبالتالي علينا جميعًا أن نأخذها بجدية، بما في ذلك الحكام".

دون أن يحدد بالضبط سبب ظهور المظلة، ولكن تبدو إشارة إلى الإيماءة الشهيرة، واستمرار الجدل حول الإشارة الخارجة من جماهير بازل.

يذكر أن بالوتيلِّي لعب تسع مباريات مع سيون، وسجل خمسة أهداف.