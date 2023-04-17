على طريقة نجوم فنون القتال المختلطة .. سر لون أظافر قدم كريستيانو رونالدو!

سر جديد من أسرار تألق كريستيانو رونالدو.

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تسأل العديد من المتابعين عن لون أظافر قدم كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر المطلية باللون الأسود، حيث شارك الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات صورة لنفسه في غرفة الساونا أثناء عملية التعافى بعد أحد مواجهة فريقه في دوري روشن السعودي.

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لون أظافر قدم رونالدو المطلية بالأسود لفت انتباه الجمهور، حيث كتب أحدهم: "هل فاتني شيء! هل قام رونالدو برسم أظافر أصابع قدمه؟"

وأضاف آخر: "كل ما أعرفه هو أن الرياضيين الذين يمارسون فنون القتال المختلطة عادة ما يضيفون الطلاء للحصول على طبقة واقية أو شيء من هذا القبيل".

من المفترض أن تكون الطبقة الواقية هي السبب وراء طلاء أظافر قدم النجم البالغ من العمر 38 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الرياضيين يرسمون أظافرهم أو يغطونها بطبقة واقية لمنع عدوى أظافرهم من الفطريات والبكتيريا.

وقال مصدر للصحيفة الألمانية: "كثير من الرياضيين الكبار يفعلون ذلك لحماية أظافرهم من الفطريات والبكتيريا عندما يعلقون في أحذية متعرقة لساعات، حتى مايك تايسون يفعل ذلك".

رونالدو ليس الرياضي العالمي الوحيد الذي يطلئ أظافر قدميه، حيث أن بطل الوزن الثقيل السابق أندريه أرلوفسكي يفعل الشيء نفسه، ويساعد ذلك الرياضيين على منع أظافر أصابعهم من التشقق أو الانقسام، فطبقة من طلاء الأظافر تقوي أظافر القدم، مما يقلل من خطر تلف الظفر أثناء ممارسة الرياضة.

Shahid