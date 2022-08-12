على طريقة لوكاكو .. حكيمي يحلم بالعودة إلى إنتر!

هل يكون حكيمي على موعد مع فصل جديد في مسيرته الكروية؟

يفكر المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي جديًا في خيار العودة من جديد إلى نادي إنتر الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية فجرت تلك المفاجأة، بعدما كشفت أن حكيمي اعترف في حديث مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم "النيراتزوري" بأنه يرغب في العودة من جديد إلى "جوزيبي مياتزا".

ذلك جاء عندما قام حكيمي بدعوة لاوتارو إلى حضور إحدى مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث قال له: "إذا كان بإمكاني، فلن يساورني شك، سأعود إلى إنتر".

التقرير أشار إلى أن إنتر على علم برغبات حكيمي، وأنه فقط ينتظر اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار بشأن الصفقة.

رغبة حكيمي في العودة إلى إنتر تتزايد كل يوم، خاصة بعد نجاح البلجيكي روميلو لوكاكو في ذلك، حيث يرى المغربي أنه مع نجاح المهاجم في العودة فإن الخيار متاح بالنسبة له، كما أن عدم اليقين بشأن مستقبل دينزل دومفريس مع "الأفاعي" يغذي نوايا النجم المغربي.

يذكر أن حكيمي لم يتمكن من نسيان جمهور إنتر أثناء احتفاله بتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي منافسات كأس العالم 2022 على حساب إسبانيا.

حكيمي قام خلال البث المباشر لاحتفالات لاعبي منتخب المغرب في الحافلة أثناء عودته إلى الفندق بعد المباراة بالصراخ ووجه رسالة إلى جمهور فريقه السابق قال فيها: "إلى الأمام إنتر دائمًا".