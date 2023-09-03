على طريقة كريستيانو رونالدو .. سانشو يضرب تين هاج تحت الحزام: جعلوني كبش فداء!

النجم الإنجليزي يدافع عن نفسه!

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دافع جادون سانشو نجم فريق مانشستر يونايتد عن نفسه ضد التصريحات التي أطلقها إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف من آرسنال بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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جاء هذا في بيان نشره اللاعب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد خلاله أنه كان كبش فداء لفترة طويلة وأن ذلك ليس بالعدل في حقه.

وكتب سانشو: "لا تصدقوا كل ما تقرأوا من فضلكم، لن أسمح أن يقال عني أشياء ليست صحيح، لقد قدمت كل ما لدي في التدريبات هذا الأسبوع، وأعتقد أنه هناك أسباب أخرى وراء استبعادي، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة، لا أرى أن ذلك عدل".

وأضاف: "كل ما أريده هو أن ألعب كرة القدم وأنا أبتسم، وأن أساعد فريقي، أنا أحترم كل قرارات طاقم التدريب وألعب مع نجوم رائعون وممتن لذلك، وكل أسبوع هو تحدِ جديد بالنسبة لي، وسأستمر في القتال من أجل الشعار مهما حدث".

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وكان تين هاج قد أكد في تصريحات عقب المباراة أن استبعاد سانشو جاء بسبب عدم تقديمه للمستويات المطلوبة في التدريبات، وهي أزمة تعيد للأذهان ما حدث مع كريستيانو رونالدو سابقًا قبل انتقاله للنصر.

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