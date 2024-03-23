على طريقة فيليكس وكانسيلو .. برشلونة يسعى لضم لاعب بايرن ميونخ!

برشلونة يستهدف نجم بايرن ميونخ...

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة، يستهدف التعاقد مع بريان سرقسطة، لاعب بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة على سبيل الإعارة.

وبحسب ما نقلت “سبورتس كييدا” عن “Fichajes” فإن برشلونة، يسعى للتعاقد مع اللاعب الإسباني صاحب الـ 22 عامًا، بنفس الطريقة التي تعاقد بها مع جواو فيليكس، وجواو كانسيلو.

وكان برشلونة، قد تعاقد مع كانسيلو، وفيليكس على سبيل الإعارة، في الصيف الماضي، واستغل توتر العلاقة بينهما وبين أنديتهما، وقدم الثنائي أداءً مميزًا مع الفريق الكتالوني منذ وصولهما.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، في تقريرها إلى أن برشلونة، يريد استغلال خروج سرقسطة، من حسابات بايرن ميونخ، وخروجه على سبيل الإعارة إلى غرناطة في الفترة الحالية، ليتعاقد معه في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن بريان سرقسطة، قد نجح في تسجيل ستة اهداف وصنع اثنين، في 23 مباراة خاضها مع غرناطة بالموسم الحالي.