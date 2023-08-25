على طريقة فيجا .. الاتحاد ينقض على هدف تشيلسي ووست هام لتعويض صلاح

هل ينجح الاتحاد في تكرار سيناريو الأهلي مع فيجا؟

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أثارت الأنباء التي تؤكد على أن النادي الأهلي اقترب كثيرًا من ضم اللاعب الأرجنتيني جابري فيجا من صفوف سيلتا فيجو الإسباني، الجدل في وسائل الإعلام العالمية، بعد أن اقترب كثيرًا من نابولي الإيطالي، يقترب الاتحاد من تكرار نفس السيناريو مع نجم آخر!

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فيجا صاحب الـ21 عامًا كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف نابولي، ولكن الأهلي تدخل بقوة في مفاوضات مع اللاعب الشاب، ليُقنعه بالانتقال إلى صفوفه في صيف 2023.

وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن المدير الرياضي في نادي أياكس الهولندي، تلقى استفسارًا من مسؤولين في شركة نادي الاتحاد، حول إمكانية التعاقد مع النجم الغاني محمد قدوس صاحب الـ23 عامًا خلال الصيف الجاري.

وأضافت الصحيفة أن أياكس لا يُمانع في بيع قدوس بشرط الحصول على 40 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

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ويلقى قدوس اهتمامًا من أندية وست هام يونايتد وبرايتون وتشيلسي بالدوري الإنجليزي، حيث كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى وست هام ولكن تدخل الاتحاد في الصفقة قد يُعطلها.

ويرغب الاتحاد في تعويض فشل صفقة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما نفى مدربه يورجن كلوب فكرة رحيله حاليًا.

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