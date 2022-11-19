على طريقة شاكيرا في الصحراء .. ميريام فارس بطلة أغنية كأس العالم 2022

ميريام فارس تحيي كأس العالم 2022

كشف حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عبر منصة "يوتيوب" عن أغنية المطربة اللبنانية ميريام فارس والتي تم إصدارها خصيصًا لكأس العالم 2022.

أغنية "Tukoh Taka" من غناء ميريام فارس مع نيكي ميناج ومالوما، وظهرت ميريام ومالوما يرقصان فيما يشبه أجواء صحراوية بينما غنى ميناج في حافلة للمشجعين.

وتعرضت ميريام فارس للانتقادات بسبب تشابه رقصها وطريقة أدائها لحد كبير مع رقصة وأداء شاكيرا في أغنية Waka Waka التي تم إصدارها لكأس العالم 2010.

حفل افتتاح كأس العالم 2022 يقام مساء يوم الأحد قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور.

الجدير بالذكر أن قطر هي أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم، وتقام البطولة بداية من يوم 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.