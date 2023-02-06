على طريقة رونالدو .. فينيسيوس يعاير نجم مايوركا بثروته!

يبدو أن النجم البرازيلي يعرف كيف يستفز خصومه!

شهدت المباراة بين ريال مايوركا وريال مدريد عدة احتكاكات بين نجوم أصحاب الأرض والبرازيلي فينيسيوس جونيور جناح النادي الملكي.

إحدى السجالات بين اللاعب البرازيلي ونجوم مايوركا كانت في الشوط الأول حيث جاء فينيسيوس إلى الثنائي بابلو مافيو وأنطونيو رايلو وتحدث معهما.

وقام برنامج "إل شيرينجيتو" بالكشف عن المحادثة التي دارت بينهم، بالتحديد عن الكلمات التي قالها فينيسيوس لثنائي ريال مايوركا.

فينيسيوس قال: "عندما تتكران كرة القدم سيكون عليكما أن تبحثان عن وظيفة أخرى، لأنكما لن تجنيان أموالًا بنفس القدر الذي جنيته أنا".

ذلك الموقف يعيد للذاكرة مشادة حدثت بين كوكي لاعب أتلتيكو مدريد وكريستيانو رونالدو الذي قال له أمر شبيه، عندما استفزه كوكي وسبه فرد رونالدو قائلًا: "حسنًا لكنني غني".