على طريقة جاريث بيل .. إيدين هازارد يصدم ريال مدريد

هل يتعرض اللاعب للهجوم من جماهير النادي؟

ينوي النجم البلجيكي إيدين هازارد، البقاء مع نادي ريال مدريد حتى نهاية عقده في يونيو 2024، مثلما فعل زميله السابق جاريث بيل.

موقع "The Athletic" كشف عن قيام صاحب الـ32 سنة بالاجتماع مع إدارة ريال في شهر فبراير الماضي، من أجل حسم مصيره بشكل نهائي قبل الميركاتو الصيفي الماضي.

وعلى الرغم من عدم الخروج من الاجتماع بقرار نهائي، إلا أن هازارد اتفق مع ممثليه على البقاء في مدريد لأسباب مهنية وشخصية متنوعة.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب المنضم من تشيلسي في عام 2019، لا يريد التخلي عن راتبه الحالي الذي يعتبر الأعلى بفريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وهو ما يجعل الأمور تسير نحو بقاء النجم البلجيكي المعتزل في سانتياجو برنابيو، لعدم تلقيه أي عروض رسمية من أندية أخرى بسبب خروجه من حسابات أنشيلوتي الذي يأس من قدرة اللاعب على المنافسة والمشاركة بانتظام في ظل المشاكل البدنية التي يعاني منها.

ويسير بذلك هازارد الذي يحظى بتقدير هائل في غرفة ملابس ريال مدريد، في نفس الطريق الذي اتخذه زميله السابق جاريث بيل، حيث قرر الاستمرار في ريال حتى نهاية عقده رغم خروجه التام من تشكيل الفريق، لينتهي به الأمر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي قبل اعتزال كرة القدم بشكل كامل في يناير الماضي.