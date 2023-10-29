على طريقة إريكسن .. مهاجم هولندا يفقد الوعي بطريقة صادمة!

مهاجم هولندا سقط على الأرض بطريقة مشابهة لما حدث مع كريستيان إريكسن..

انهار باس دوست مهاجم نيميخن خلال مباراة فريقه أمام آ زد ألكمار، والتي كانت مقامة لحساب الجولة العاشرة من منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الهولندي.

المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، سقط فجأة على عشب الملعب، وكان من الواضح على الفور أن الوضع خطير، حسبما أفاد موقع "voetbalzone" الهولندي.

وخلال الدقيقة الأخيرة من المباراة، استلقى دوست فجأة على الأرض حول دائرة المنتصف، كانت الكرة بعيدة عنه، ليتم إيقاف المباراة على الفور، حيث قرر الحكم عدم استكمالها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد دقائق من الترقب، أعلن المذيع الداخلي في الملعب أن باس دوست قد استعادة وعيه، ورفع المهاجم المخضرم يده لتحية الجماهير بينما كان يُنقل إلى غرف تغيير الملابس.

وتم استقبال خبر استعادة دوست للوعي بهتافات عالية من قبل المشجعين، الذين هتفوا باسمه بينما كان يدل إلى غرفة الملابس.

يذكر أن دوست كان قد سجل الهدف الافتتاحي في المباراة في الدقيقة 11، بينما تم إيقاف اللقاء والنتيجة تشير إلى تقدم نيميخن بهدفين لهدف.