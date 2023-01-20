على طريقة أوديجارد .. آرسنال يحاول سرقة نجم ريال مدريد في يناير

قنبلة في سوق الانتقالات الشتوية!

أفاد سايمون كولينجز الصحفي الإنجيلزي في صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، أن آرسنال يرغب في استعارة إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

وغرد الصحفي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "آرسنال مهتم بإستعارة إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الحالية، من غير الواضح ما إذا كان ريال مدريد سيوافق، لكن اللاعب عانى في الحصول على دقائق مشاركة مع الفريق في الآونة الأخيرة".

وأشار إلى أن أولوية الجانرز هي ضم لاعب وسط وست هام قائلًا: "لا يزال ديكلان رايس هو الهدف الأول لآرسنال في الصيف لدعم خط الوسط".

آرسنال ضم أولى صفقاته الشتوية اليوم بالتعاقد مع الجناح البلجيكي لياندرو تروسار من برايتون مع اهتمام كبير لضم قلب الدفاع جاكوب كيويور من سبيتسيا.

من الواضح أن مسؤولوا الجانزر مستعدون لمساندة ميكيل أرتيتا المدير الفني في سوق الانتقالات من أجل الفوز بأول لقب في الدوري الإنجليزي منذ 2004.